L’Angola prêt à doubler le salaire d’Éric Chelle pour le débaucher au Nigeria

Séduite par le parcours et le jeu des Super Eagles à la CAN 2025, la Fédération angolaise souhaite attirer le technicien malien après l’échec des Palancas Negras au Maroc.

La Fédération angolaise de football envisage un coup ambitieux sur le marché des entraîneurs. Selon Daily Post, l’instance angolaise souhaiterait attirer Éric Chelle, actuellement en poste au Nigeria, séduit par le travail réalisé par le technicien malien lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Sous sa direction, les Super Eagles ont marqué les esprits au Maroc grâce à un football offensif et séduisant, suscitant l’intérêt de plusieurs sélections africaines. D’après SCORENigeria, l’Angola serait passé à l’offensive en proposant de doubler le salaire de Chelle afin de le convaincre de rejoindre les Palancas Negras.

Actuellement rémunéré à hauteur de 50 000 dollars par mois et encore lié pour un an à la Fédération nigériane de football (NFF), Éric Chelle se verrait offrir un contrat à 100 000 dollars mensuels pour prendre les rênes de la sélection angolaise. Un choix stratégique pour l’Angola, en quête de renouveau après une CAN 2025 décevante, avec les Palancas Negras éliminés en phase de poule.





