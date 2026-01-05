Accueil En Brève «Ça suffit maintenant», s’insurge le Premier ministre groenlandais face aux menaces répétées de Trump

«Ça suffit maintenant», s’insurge le Premier ministre groenlandais face aux menaces répétées de Trump

Le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielssen a réagi dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier aux menaces répétées du président américain Donald Trump, qui a déclaré vouloir s’emparer de l’île arctique pour la placer sous pavillon américain. «Ça suffit maintenant», a écrit M. Nielssen sur Facebook, affirmant refuser toute pression, tout sous-entendu et tout projet d’annexion. Il a précisé que le Groenland restait disposé au dialogue, mais que celui-ci devait emprunter les voies appropriées et respecter le droit international, a rapporté l’AFP.