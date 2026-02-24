Burkina : quatre hauts magistrats et trois douaniers condamnés pour corruption

La justice burkinabè a prononcé des peines privatives de liberté à l’encontre de plusieurs membres de la magistrature. Le jugement est tombé mardi 24 février devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Koupéla, située à environ cent kilomètres de la capitale.

Le dossier examinait des faits instruits depuis l’ouverture du procès, le 16 janvier dernier. Après plusieurs audiences, le tribunal a rendu sa décision mardi, mettant ainsi un terme à un dossier sensible impliquant des acteurs du système judiciaire et des services de l’État.

Parmi les prévenus figuraient des magistrats, des avocats ainsi que des agents des douanes, poursuivis pour des infractions liées à la corruption, au blanchiment de capitaux et à la concussion. Ces chefs d’accusation ont constitué le cœur des débats tout au long de l’instruction et de l’audience publique.

Les magistrats étaient notamment mis en cause pour avoir accepté des avantages indus afin d’ordonner un non‑lieu en faveur de douaniers poursuivis pour concussion, selon les éléments présentés pendant le procès.

Détails des accusations et déroulé du procès

Les poursuites visaient principalement l’échange d’avantages entre les différentes parties et la volonté présumée d’éluder les conséquences pénales pour des agents publics. Les chefs retenus — corruption, blanchiment et concussion — traduisent l’ampleur des manquements reprochés aux prévenus.

Après plus d’un mois d’audiences, la chambre correctionnelle a donc tranché en condamnant plusieurs protagonistes à des peines d’emprisonnement, marquant une étape importante dans ce dossier où se mêlent défaillances institutionnelles et atteintes à la probité publique.