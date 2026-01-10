Burkina Faso : Ibrahim Traoré met fin aux fonctions du Consul honoraire à Bangui

Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de révoquer Boukaré Salambore de ses fonctions de Consul honoraire en République centrafricaine, en raison de manquements graves à ses obligations professionnelles.

Le Conseil des ministres du Burkina Faso a adopté un projet de décret officialisant la révocation du Consul honoraire basé à Bangui. Nommé par décret en novembre 2018, Boukaré Salambore a été relevé de ses fonctions pour faute grave.

Selon les autorités burkinabè, plusieurs manquements et insuffisances dans l’exécution de ses missions consulaires ont été constatés au fil des années, justifiant cette mesure. Cette révocation s’inscrit dans le cadre de l’article 15 du décret n°2024-0453/PRES-TRANS/PM/MAECRBE/MEFP du 17 avril 2024, qui encadre l’ouverture des postes consulaires honoraires et l’exercice des fonctions de Consul honoraire du Burkina Faso à l’étranger. Le texte prévoit explicitement la possibilité de retirer ce poste en cas de faute grave dans l’exercice des responsabilités diplomatiques.

Pour l’heure, Ouagadougou n’a pas précisé la nature exacte des manquements reprochés à l’ancien consul, ni communiqué le nom de son éventuel remplaçant à Bangui.