Burkina Faso arrache un 2-1 en toute fin de match face à la Guinée équatoriale
Le Burkina Faso a signé une victoire 2-1 dans le temps additionnel contre la Guinée équatoriale lors de son premier match du groupe E. En supériorité numérique pendant quasiment toute la seconde période, la sélection burkinabè a finalement concrétisé son avantage en fin de rencontre.
1 min de lecture
