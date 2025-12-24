La suite après la publicité
Burkina Faso arrache un 2-1 en toute fin de match face à la Guinée équatoriale

Le Burkina Faso a signé une victoire 2-1 dans le temps additionnel contre la Guinée équatoriale lors de son premier match du groupe E. En supériorité numérique pendant quasiment toute la seconde période, la sélection burkinabè a finalement concrétisé son avantage en fin de rencontre.

