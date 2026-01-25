Bundesliga J19 : Fribourg bat Cologne

Fribourg a signé une victoire spectaculaire 2-1 contre Cologne lors de la 19e journée de la Bundesliga, marquée par un retournement de situation immédiat après un but contre son camp et une frappe décisive juste avant la mi-temps, offrant aux locaux un succès majeur devant leurs supporters.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le match a mal commencé pour les visiteurs : dès la 10e minute, Cologne prend l’avantage suite à un contre mené par l’adversaire, conclu par un malheureux but contre son camp de Maximilian Rosenfelder. L’euphorie a été de courte durée pour les Rhénans. Une minute seulement après cet événement, Derry Scherhant a rétabli l’équilibre en reprenant une passe de Yuito Suzuki, permettant aux deux équipes de repartir à égalité.

Progressivement, les joueurs de Fribourg, surnommés les Breisgau-Brasilianer, ont imposé leur rythme. Le collectif a gagné en maîtrise et a mis en place un pressing haut qui a perturbé la relance adverse. Cette domination a été concrétisée juste avant la pause : à la 44e minute, Igor Matanović a inscrit le but de la victoire, servi sur une passe précise de Matthias Ginter. Le score de 2-1 est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Déroulement du match et impact au classement

La seconde période a vu Cologne tenter de revenir au score, multipliant les initiatives offensives pour trouver la faille. La défense fribourgeoise est restée toutefois solide et disciplinée, neutralisant les tentatives adverses et préservant l’avantage acquis avant la mi-temps. Les arrêts de ligne défensifs et le repli collectif ont permis à Fribourg de contenir les assauts et de protéger sa victoire.

Sur le plan comptable, ce succès permet à Fribourg de totaliser 27 points après 19 journées et de conserver la 7e place du classement de la Bundesliga. Cologne, qui n’a pas réussi à capitaliser sur le départ favorable, demeure à la 10e position avec 20 points. La rencontre entre les deux équipes a été disputée devant le public fribourgeois, qui a assisté à une rencontre riche en émotions et en rebondissements.

La dynamique du match s’est jouée en grande partie sur la capacité de Fribourg à inverser rapidement le scénario défavorable initial et à transformer la possession en occasions dangereuses. L’égalisation éclair de Scherhant et le coup de pied précis de Matanović, servi par Ginter, restent les actions clés qui ont déterminé l’issue du duel. Cologne, malgré une réaction en seconde période, n’a pas trouvé la solution pour faire plier la défense locale.

Cette confrontation de la 19e journée illustre la volatilité des rencontres de championnat, où un but contre son camp peut être immédiatement effacé et où la dernière action avant la pause peut s’avérer déterminante pour l’issue finale.