Budget 2026 : la loi spéciale reconduit provisoirement le budget 2025, promulguée au Journal officiel
Emmanuel Macron a promulgué la loi spéciale permettant de pallier l’absence d’un budget formel pour 2026, selon le Journal officiel du samedi 27 décembre. Cet instrument législatif, déjà utilisé l’an dernier après la censure du gouvernement Barnier, autorise le financement provisoire de l’État pour 2026 en attendant la reprise, en janvier, des débats parlementaires sur la loi de finances.
