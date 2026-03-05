Brigitte Macron : « Elle est avec moi tous les jours » à propos d’une bague héritée

Brigitte Macron n’a pas assisté, mercredi 4 mars, au défilé de la marque Interdee à l’hôtel Marois à Paris où se tenait également une exposition artistique, en raison d’une opération de la rétine en urgence ce week‑end qui la contraint à un repos strict, a expliqué sa fille aînée aux convives. Présente pour présenter ses propres tableaux, Laurence Auzière a pris la parole pour informer les invités de l’empêchement de la Première dame et organiser une prise de parole à distance.

Le rendez‑vous, à la fois mondain et culturel, réunissait des invités français et internationaux autour des créations présentées dans ce lieu parisien. Laurence, visiblement émue en ouvrant la soirée, a déclaré aux participants : « Elle n’a pas le droit de bouger. Elle a eu une opération de la rétine en urgence ce week‑end. Elle ne peut pas se déplacer », précisant ainsi la nature et la gravité de l’empêchement.

Depuis le palais de l’Élysée, où elle suit sa convalescence, Brigitte Macron a tenu à marquer sa présence symbolique : quelques heures plus tard, elle est apparue en visioconférence sur le téléphone de sa fille via FaceTime. Protégée par des lunettes de soleil pour préserver l’œil opéré, elle a échangé brièvement avec les invités et a invité Laurence à relater les informations aux participants, notamment en demandant une traduction en anglais pour les hôtes étrangers.

Les alliances de la Première dame : mémoire familiale et symboles du couple

Au‑delà de son indisponibilité lors de cette soirée, l’apparition virtuelle de Brigitte Macron a rappelé un détail que les observateurs notent souvent : la Première dame porte deux alliances à l’annulaire gauche. L’un des anneaux renvoie à son mariage avec Emmanuel Macron, célébré en 2007. Le couple, en poste à l’Élysée depuis 2017, arbore tous deux deux bagues, un détail relevé et commenté au fil des années par les médias.

La seconde bague que porte Brigitte Macron a une portée intime et mémorielle. Il s’agit d’un héritage de sa sœur aînée, Maryvonne Trogneux, décédée à 27 ans dans un accident de la route alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant ; Brigitte n’avait que six ans à l’époque du drame. Dans un entretien accordé en 2017 au magazine ELLE, elle évoquait ce lien et la présence permanente de sa sœur à travers cet anneau : « Elle est avec moi tous les jours de sa vie. »

Dans le même entretien, la Première dame confiait également avoir conservé une peur de la mort liée à cet événement tragique, formulée ainsi : « Cette terreur de la mort, je l’ai toujours connue. Parce que toute petite, elle est arrivée dans ma vie. » Ces déclarations expliquent, selon les éléments publiés, la charge symbolique de la bague portée en permanence par Brigitte Macron.