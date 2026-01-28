Brigitte Bardot : son mari Bernard d’Ormale pris en charge par les secours

Bernard d’Ormale a été victime d’un malaise lors d’une promenade sur le sentier littoral près de la propriété de la Garrigue, mais a été pris en charge, hospitalisé pour des examens à Ollioules puis autorisé à regagner son domicile avant d’assister à une séance consacrée à un documentaire sur Brigitte Bardot, ont rapporté Nice-Matin et Purepeople le 12 janvier 2026.

Selon les informations publiées, l’octogénaire s’est soudainement senti mal alors qu’il gravissait la pente de retour vers la maison. Il se trouvait entouré de plusieurs membres de la Fondation Brigitte Bardot qui l’ont aidé à s’allonger en attendant l’arrivée des secours. Les secours l’ont ensuite orienté vers un hôpital spécialisé d’Ollioules pour des examens de contrôle liés à son état et il a été placé en observation pour la nuit.

D’après le même compte rendu, Bernard d’Ormale a finalement pu regagner ses foyers tropéziens le samedi suivant. Le jour d’après, il s’est rendu à une projection organisée au pôle culturel Auguste-Escoffier à Villeneuve-Loubet, dédiée à un film documentaire retraçant le parcours et les engagements de Brigitte Bardot.

Présence lors de la séance et soutien après le décès de Brigitte Bardot

La Fondation Brigitte Bardot a publié sur les réseaux sociaux un cliché de la séance, indiquant que la projection « s’est déroulée en présence de Bernard d’Ormale, de Ghyslaine Calmels-Bock, Directeur Général de la Fondation Brigitte Bardot, de Maître François-Xavier Kelidjian et de Lionel Luca, maire de Villeneuve-Loubet ». La communication de la Fondation atteste de la participation de M. d’Ormale à cet événement culturel dédié à l’œuvre et à l’engagement de Brigitte Bardot.

Le 7 janvier 2026, Bernard d’Ormale avait assisté aux obsèques religieuses de Brigitte Bardot à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Saint-Tropez. Après la cérémonie, l’icône a été inhumée au cimetière marin de la ville, aux côtés de ses parents, selon les comptes rendus de la cérémonie.

La période qui a suivi le décès de Brigitte Bardot, survenu le 28 décembre 2025, a vu la présence et le soutien de plusieurs personnalités aux côtés de Bernard d’Ormale. Les médias évoquent notamment l’appui de Nicolas Charrier, fils de Brigitte Bardot, avec qui la défunte avait repris contact récemment, ainsi que d’autres proches et figures publiques présents lors des cérémonies et des commémorations.