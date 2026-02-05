Brigitte Bardot fait gagner 5 millions d’euros à une inconnue

Peu après la mort de Brigitte Bardot, une femme a remporté 5 millions d’euros au Loto après avoir joué une grille achetée le jour des obsèques de l’icône. L’annonce, relayée par la presse people, mêle émotion liée au décès de l’artiste et récit d’une heureuse gagnante qui dit garder une vie « normale » malgré le gain.

Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre 2025 à La Madrague, sa propriété des hauteurs de Saint-Tropez (Var). Elle avait 91 ans. La disparition de l’actrice et militante a suscité de nombreux hommages et réactions, tandis que ses proches figureront parmi ceux concernés par le règlement de sa succession : son fils unique, Nicolas, et son conjoint, Bernard d’Ormale.

Selon les informations publiées, une admiratrice de Bardot, résidant dans la région azuréenne, s’est rendue dans un bureau de tabac-presse le jour où la nouvelle du décès est parvenue au public. Très affectée, elle a acheté le journal puis rempli une grille pour le tirage du Nouvel An. De retour chez elle, elle a dissimulé le ticket dans un pot de confiture et attendu le tirage. Le ticket s’est avéré gagnant : 5 millions d’euros. La gagnante affirme ne pas vouloir « changer de vie », mais envisage l’achat d’un appartement plus spacieux et un voyage à New York.

La Madrague, la Fondation Brigitte Bardot et la question du logement de Bernard d’Ormale

Le patrimoine de Brigitte Bardot est présenté dans la presse comme important : il est estimé à environ 21 millions d’euros, dont quelque 16 millions en biens immobiliers. Parmi ces biens figure La Madrague, la maison varoise acquise par l’artiste en 1958 et restée emblématique de son image publique.

La question de l’occupation de La Madrague par Bernard d’Ormale a été soulevée dans les médias. D’après Paris Match, il lui aurait été signifié à la mi-janvier qu’il serait préférable qu’il quitte la propriété. Cette information s’inscrit dans le contexte du lien entre la résidence et la Fondation Brigitte Bardot, créée par l’artiste pour la protection animale.

Interrogé sur la situation, Allain Bougrain-Dubourg, ancien compagnon de Brigitte Bardot et figure associée à la cause animale, a indiqué que, d’après lui, La Madrague « en principe, revient à la fondation » et que, a priori, Bernard d’Ormale « ne pourra pas y rester ». Il a ajouté que la fondation « ne peut pas abriter ou héberger qui que ce soit » et que ce serait « pas conforme aux statuts, me semble-t-il ».