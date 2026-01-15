La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Brésil : un juge ordonne le transfert de l’ex‑président Bolsonaro vers une prison aux conditions «plus favorables»

Le juge brésilien Alexandre de Moraes, de la Cour suprême brésilienne, a ordonné jeudi 15 juin le transfert immédiat de l’ancien président Jair Bolsonaro vers une prison offrant des conditions « plus favorables » que celles de son lieu d’incarcération actuel. Condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, Jair Bolsonaro, détenu depuis fin novembre au siège de la Police fédérale à Brasilia, doit être conduit au complexe pénitentiaire de Papuda, également situé dans la capitale.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
55 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:47 En Brève : Le Venezuela a demandé aux États-Unis de respecter la dignité du président Maduro
23:35 En Brève : Brésil : un juge ordonne le transfert de l’ex‑président Bolsonaro vers une prison aux conditions «plus favorables»
23:47 Le Venezuela a demandé aux États-Unis de respecter la dignité du président Maduro
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant