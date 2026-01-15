Accueil En Brève Brésil : un juge ordonne le transfert de l’ex‑président Bolsonaro vers une prison aux conditions «plus favorables»

Le juge brésilien Alexandre de Moraes, de la Cour suprême brésilienne, a ordonné jeudi 15 juin le transfert immédiat de l’ancien président Jair Bolsonaro vers une prison offrant des conditions « plus favorables » que celles de son lieu d’incarcération actuel. Condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, Jair Bolsonaro, détenu depuis fin novembre au siège de la Police fédérale à Brasilia, doit être conduit au complexe pénitentiaire de Papuda, également situé dans la capitale.