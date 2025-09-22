Brésil : inculpation d’un fils de Jair Bolsonaro pour entrave au procès paternel

Le parquet brésilien a annoncé, lundi 22 septembre, l’inculpation du député Eduardo Bolsonaro — l’un des fils de l’ex-président Jair Bolsonaro — pour entrave au procès de ce dernier, condamné pour tentative de coup d’État. Le ministère public reproche à Eduardo Bolsonaro son lobbying auprès des autorités américaines et le soupçonne d’avoir « menacé des autorités judiciaires et d’autres pouvoirs » en affirmant qu’il obtiendrait des sanctions contre elles « de la part des autorités américaines », précise un communiqué du parquet.