PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Brésil : inculpation d’un fils de Jair Bolsonaro pour entrave au procès paternel

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

RDC: Vital Kamerhe démissionne de la présidence de l’Assemblée nationale

Opposition vénézuélienne favorable au déploiement américain dans les Caraïbes

Corée du Sud : mandat d’arrêt visant la dirigeante de l’Église de l’Unification, dite secte Moon

Environ 63 000 décès liés à la chaleur en Europe durant l’été 2024, selon une étude de référence

Les États-Unis défendront chaque centimètre de l’Otan, dit leur ambassadeur à l’ONU

Israël empêchera la flottille pour Gaza de briser le blocus

Alaa Abdel‑Fattah gracié en Égypte

Équateur: 14 morts dans des affrontements entre prisonniers

Pakistan: 23 morts dans des frappes aériennes en zone frontalière

Poutine propose de respecter encore un an le traité nucléaire New START avec Washington

VOIR TOUS LES FLASHS

Le parquet brésilien a annoncé, lundi 22 septembre, l’inculpation du député Eduardo Bolsonaro — l’un des fils de l’ex-président Jair Bolsonaro — pour entrave au procès de ce dernier, condamné pour tentative de coup d’État. Le ministère public reproche à Eduardo Bolsonaro son lobbying auprès des autorités américaines et le soupçonne d’avoir « menacé des autorités judiciaires et d’autres pouvoirs » en affirmant qu’il obtiendrait des sanctions contre elles « de la part des autorités américaines », précise un communiqué du parquet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!