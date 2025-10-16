Booba en garde à vue en France après la plainte pour harcèlement de Gims

En Brève

Le rappeur Booba est en garde à vue à Paris depuis mercredi 15 octobre dans le cadre de l’enquête relative au harcèlement dont il est visé, a appris l’AFP de source proche du dossier. Cette garde à vue, susceptible de durer 48 heures, permet d’entendre Elie Yaffa — de son vrai nom — déjà mis en examen pour harcèlement moral aggravé dans une affaire impliquant Magali Berdah, au sujet de la plainte déposée en août 2024 par Gims, 39 ans, et sa compagne «Demdem», 38 ans, pour harcèlement moral et cyberharcèlement.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ