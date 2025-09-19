Bogotá estime la présence militaire américaine dans les Caraïbes «disproportionnée»

La ministre des Affaires étrangères de Colombie, Rosa Villavicencio, a dénoncé vendredi 19 septembre 2025 la présence militaire, qualifiée de « disproportionnée », des États‑Unis dans les Caraïbes, estimant auprès de l’AFP que le déploiement de navires de guerre au large du Venezuela, voisin de la Colombie, était « démesuré » et « n’avait rien à voir avec la lutte contre le trafic de drogue ». Reproche notable de la part de l’un des plus anciens alliés de Washington dans la région, ses propos ont souligné que « toute » l’Amérique latine était « préoccupée » par « la possibilité d’une intervention » militaire au Venezuela.