Blanche Gardin vit en ermite au cœur d’une forêt

Blanche Gardin, humoriste connue pour son ton corrosif et ses prises de position tranchées, se trouve désormais au cœur d’une polémique virale après avoir interprété un sketch lors d’une soirée de soutien à Gaza. Dans une interview accordée à Arrêt sur images, elle affirme être « quasiment à la rue » en raison de sa position dénonçant ce qu’elle qualifie de génocide en Palestine, une déclaration qui alimente les débats publics et les réactions sur les réseaux sociaux.

Avant cette controverse récente, Blanche Gardin s’est constituée une trajectoire singulière dans le paysage humoristique français. Repérée au départ par Karl Zéro via un DVD de sketchs, elle est d’abord recrutée comme chroniqueuse pour Le Vrai Journal sur Canal+, étape qui lui offre une première visibilité médiatique.

Sa carrière prend une autre dimension quand elle est présentée à Jamel Debbouze et intègre le Jamel Comedy Club, structure hybride entre club de scène, troupe et télé-crochet conçue pour propulser de jeunes talents. C’est au sein de ce collectif que Blanche Gardin gagne plus largement le public et la profession.

Itinéraire personnel et choix de vie à la marge

Sur scène, Blanche Gardin s’est imposée avec des one‑woman‑shows marqués par l’autodérision et la dérision sociale. Elle a reçu notamment deux Molières de l’humour pour Je parle toute seule puis Bonne nuit Blanche, et a participé à la comédie Problemos avec Eric Judor. Son style, parfois qualifié de trash, a contribué à sa notoriété.

Son parcours personnel a été tumultueux. Elle a raconté avoir quitté la France jeune pour vivre à l’étranger et expérimenter un mode de vie alternatif. À Naples, elle a vécu avec son compagnon de l’époque, décrit comme toxicomane, et a raconté s’être « partie à Naples prendre des acides et dormir avec des punks à chien pendant 9 mois », avant de squatter durant un an.

Six mois après, le compagnon est décédé d’une overdose. Blanche Gardin rapporte que son père est intervenu pour la ramener en France dans un état difficile. Par la suite, elle a été internée en hôpital psychiatrique, notamment après le décès de son père, mort d’un cancer, selon ses propres témoignages publiés dans la presse.

Ces expériences ont contribué à une orientation personnelle vers une vie plus retirée. Dans une interview donnée au Monde et relayée par Public, elle a déclaré vivre « en ermite » dans une forêt à quelques dizaines de kilomètres de Paris, en Seine‑et‑Marne, cherchant à se tenir à distance des mondanités parisiennes.

Malgré cet éloignement volontaire, Blanche Gardin reste présente dans le paysage culturel : elle figure à l’affiche de la comédie Alter Ego, réalisée par Nicolas et Bruno, dont la sortie est annoncée pour le mercredi 4 mars 2026, et elle partage l’affiche avec Laurent Lafitte.