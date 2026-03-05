Blanche Gardin : « Pour survivre et me sauver », ses révélations sur sa carrière difficile

Blanche Gardin, connue pour son humour frontal et ses spectacles récompensés, révèle un parcours marqué par la maladie mentale, des menaces et des répercussions professionnelles. L’humoriste raconte comment une dépression l’a conduite en hôpital psychiatrique, comment l’écriture l’a sauvée, et comment ses prises de position publiques ont déclenché polémiques, intimidations et, selon elle, des pertes d’opportunités professionnelles entraînant des difficultés financières en 2025.

Avant de devenir une figure majeure du stand-up français, Blanche Gardin travaillait comme éducatrice dans un foyer pour mineurs placés. Elle tournait des vidéos humoristiques avec des amis sans ambition particulière : ces courts formats artisanaux ont toutefois retenu l’attention du producteur Kader Aoun, alors engagé dans la préparation du Jamel Comedy Club, qui lui propose de tenter l’aventure. À cette époque, elle dit ignorer presque tout du stand-up : sa découverte des références internationales — George Carlin, Richard Pryor — lui a permis d’identifier un registre où parler de soi sans fard convenait à son écriture.

Ce basculement artistique a abouti à des spectacles salués par la critique, notamment Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche, qui lui ont valu deux Molières consécutifs en 2018 et 2019. Parallèlement à sa carrière, elle s’est engagée sur des sujets de société, participant à des actions contre les dispositifs urbains visant les personnes sans domicile et soutenant la Fondation pour le logement des défavorisés. Ses prises de position publiques, y compris le refus en 2019 de l’ordre des Arts et des Lettres proposé par le ministère de la Culture, ont amplifié son image d’artiste inflexible et lui ont valu autant d’admiration que de réactions hostiles, certaines controverses ayant émergé après une soirée caritative consacrée à Gaza en 2024.

Écriture comme planche de salut et retombées personnelles et professionnelles

Dans plusieurs entretiens, notamment pour Télérama, Le Monde et Arrêt sur images, Blanche Gardin décrit un retour à la scène né d’une période extrêmement difficile. À la suite d’une rupture amoureuse douloureuse, elle a traversé une dépression sévère qui l’a conduite en hôpital psychiatrique. Sur les conseils de son psychologue, elle s’est mise à écrire ; ces textes, d’abord centrés sur la douleur, la solitude et la mort, ont pris une tonalité noire mais souvent drôle lorsqu’ils ont été mis à voix.

Elle a qualifié ce processus d’« un processus de survie psychique », affirmant dans Le Soir avoir été « au bout de ce que [elle] pouvait donner en termes d’espoir en la vie ». L’écriture et le stand-up sont présentés par l’artiste comme les moyens qui lui ont permis de reprendre pied.

Les retombées de ses prises de position ne se limitent pas aux polémiques médiatiques. Dans un entretien avec Daniel Schneidermann, Blanche Gardin évoque avoir reçu des menaces graves — menaces de viol, de mort, appels d’intimidation et dégradations visant son domicile — et, toujours selon ses déclarations au Monde, avoir été écartée de certains projets de cinéma et ne plus recevoir de propositions de rôles. Ces éléments, pris ensemble, ont conduit, d’après la comédienne, à une situation financière compliquée en 2025.