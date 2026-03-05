Blanche Gardin : les parents de Ramzy Bedia « humiliés » dans la polémique des « seaux de vomi »

Blanche Gardin a de nouveau fait parler d’elle après une intervention à La Cigale lors d’une soirée de soutien à Gaza, où elle a ouvert en duo avec Aymeric Lompret par la phrase provocatrice : « Bonsoir, je m’appelle Blanche et depuis le 7 octobre, je suis antisémite ». Une entrée en matière destinée, selon elle, à dénoncer l’amalgame entre critique d’Israël et antisémitisme, qui a déclenché une volée de réactions sur les réseaux sociaux et entraîné, d’après plusieurs sources, annulations de projets, rôles perdus et mise à l’écart par certains milieux professionnels.

Depuis ses débuts, Blanche Gardin s’est forgé une identité artistique marquée par un humour cru, introspectif et frontal. Ancienne plume de la série Parent mode d’emploi et passée par les plateaux de Canal+, elle aborde régulièrement sur scène des sujets sensibles — la dépression, les désillusions sentimentales, l’absurdité du quotidien — qu’elle transforme en matière comique. Cette franchise, qui constitue sa signature, a cependant parfois suscité des polémiques et des réactions vives.

Lors de la soirée à La Cigale, la provocation assumée de Blanche Gardin visait à questionner la confusion entre opposition politique à l’État d’Israël et comportements antisémites. L’ironie n’a pas été perçue de la même manière par tous les spectateurs et commentateurs : très rapidement, la phrase a été reprise et discutée sur les réseaux et dans la presse, alimentant une polémique dont les effets matériels et professionnels ont été rapportés publiquement.

Historique des controverses : refus financier et échanges publics

La polémique récente s’inscrit dans une série de prises de position publiques ayant cristallisé l’attention. Quelques années plus tôt, Blanche Gardin avait refusé de participer à l’émission LOL : qui rit sort, diffusée sur Amazon Prime Video, en expliquant publiquement son malaise face à la proposition financière qui lui était faite. Dans un long message publié sur Facebook, elle révéla qu’Amazon lui proposait 200 000 euros pour une seule journée de tournage, une somme qui, selon elle, la mettait « mal à l’aise ».

Elle expliquait alors : « Je serais gênée aux entournures – pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul – d’être payée 200 000 euros pour une journée de travail, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros. » Ces déclarations avaient provoqué une vive réaction dans le milieu comique et au-delà.

Plusieurs humoristes, dont Ahmed Sylla et Ramzy Bedia, ont publiquement critiqué son refus. Ramzy Bedia avait notamment évoqué, en référence à sa propre expérience sociale, que ses amis « carreleurs ou chauffeurs de bus » le pousseraient à accepter une telle proposition financière, allant jusqu’à dire qu’ils l’« égorgeraient » s’il refusait. Cette remarque a provoqué la réplique de Blanche Gardin dans une interview au Point : elle a accusé ce type de discours de « justifier le système qui a rendu la vie dure à ses parents, qui les a humiliés. »

Pour Blanche Gardin, son refus de participer à l’émission et ses formules incisives relèvent d’une position politique assumée. Elle a exprimé publiquement l’idée qu’une position politique ne sert pas à être chuchotée et a revendiqué la liberté de dire ce qu’elle pense, quitte à encaisser les « seaux de vomi » que ses propos peuvent déclencher.