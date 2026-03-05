Blanche Gardin embarrassée après la raillerie de Jamel Debbouze

Blanche Gardin suscite régulièrement débats et réactions pour ses prises de position publiques et son humour acerbe. Révélations récentes sur l’impact d’un sketch dénonçant le sort des populations à Gaza, critiques adressées à l’émission LOL – Qui rit sort ! et une présence continue au cinéma et sur les planches font de l’humoriste une figure clivante du paysage culturel français.

Lors d’un entretien accordé à Arrêt sur images, Blanche Gardin a évoqué les conséquences subies après un numéro consacré au conflit à Gaza, soulignant des répercussions professionnelles et personnelles, notamment des difficultés de logement liées à la polémique. Ses prises de position anti-Amazon et son soutien affiché à la cause palestinienne ont également alimenté les controverses et polarisé les réactions autour de son travail.

En 2023, l’humoriste a formulé sur Facebook une critique virulente de l’émission LOL – Qui rit sort !, produite par Amazon Prime Video, mettant en cause l’attitude et les rémunérations de certains participants. L’année suivante, lors d’une soirée en soutien à Gaza, elle a lancé la formule provocatrice : « Bonsoir, je m’appelle Blanche et depuis le 7 octobre, je suis antisémite. » Cette plaisanterie a déclenché une importante controverse publique et une prise de position de la rabbine Delphine Horvilleur, qui l’a comparée sur les réseaux sociaux à Dieudonné, déclenchant un vif échange médiatique.

Parcours artistique et retentissement médiatique

Formée dans le milieu du stand-up, Blanche Gardin a émergé au sein du Jamel Comedy Club, structure créée par Jamel Debbouze pour promouvoir de jeunes talents. Son entrée au sein de cette troupe a été rendue possible après une mise en relation favorisée par une connaissance de Jamel et un coup de pouce de l’animateur Karl Zéro. Cette exposition télévisuelle a contribué à sa visibilité et à son parcours professionnel.

Son itinéraire artistique mêle one-woman shows, apparitions au cinéma et séries télévisées. En 2026, malgré les polémiques, elle figure à l’affiche d’Alter Ego, nouvelle comédie du duo Nicolas et Bruno, dans laquelle elle partage l’affiche avec Laurent Lafitte. Le film est présenté comme s’inscrivant dans une veine singulière, parfois rapprochée du travail de Quentin Dupieux, mais sur un ton plus terre-à-terre selon les descriptions disponibles.

Parmi ses autres participations remarquées figurent le film Effacer l’historique, l’OVNI Dans la peau de Blanche Houellebecq aux côtés de Michel Houellebecq, et la série de Canal+ La Meilleure version de moi-même. Ces projets s’ajoutent à ses spectacles solo, qui ont contribué à forger une image d’artiste au style tranchant et engagé.

Un souvenir médiatique souvent cité remonte à 2006, lors de l’émission Tout le monde en parle sur France 2, où Jamel Debbouze présenta les membres initiaux du Jamel Comedy Club et lança, en se moquant, la remarque : « On avait besoin d’une blanche. Donc on a fait venir Blanche. » Cette séquence illustre le positionnement précoce de Blanche Gardin dans le paysage humoristique français.