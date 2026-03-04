Blanche Gardin contrainte de quitter son appartement après ses prises de position sur le conflit au Moyen-Orient

Blanche Gardin, figure reconnue de l’humour français, affirme avoir subi des conséquences matérielles et des menaces après un sketch prononcé lors d’une soirée de soutien à Gaza à La Cigale. L’humoriste, qui a introduit son intervention par la phrase « Bonsoir, je m’appelle Blanche et depuis le 7 octobre, je suis antisémite », explique avoir voulu dénoncer l’amalgame entre critique d’Israël et antisémitisme, mais raconte depuis avoir été visée par des accusations publiques, des annulations et un boycott qui ont affecté sa carrière et son quotidien.

Connue pour son franc-parler et son humour incisif — ancienne plume de la série Parent mode d’emploi et comédienne aperçue dans les univers de Canal+ — Blanche Gardin s’est fait une place en mêlant mise en scène de ses tourments personnels et prise de parole sans tabou sur la dépression, les désillusions sentimentales et l’absurdité du quotidien. Cette honnêteté, parfois dérangeante, lui a valu reconnaissance mais aussi des réactions hostiles lorsqu’un de ses sketchs a été perçu comme déplacé par une partie du public et des médias.

L’intention affichée de l’artiste lors de la soirée était d’ironiser sur la confusion entre critique politique et haine raciale, et de « dénoncer l’instrumentalisation de l’antisémitisme contre les propalestiniens », selon ses déclarations. La formule a rapidement déclenché une polémique importante sur les réseaux sociaux et dans la presse, qui, d’après Blanche Gardin, s’est traduite par des conséquences concrètes sur ses engagements professionnels.

Accusations, annulations et menaces : le récit des conséquences

Dans un entretien accordé à l’émission Arrêt sur image, l’humoriste a décrit la rapidité et l’ampleur des répercussions : « Jamais je me suis dit que cela pourrait arriver, ce qui m’arrive là », a-t-elle déclaré, ajoutant que « les propositions ne sont pas revenues » et que la perte de revenus a eu des « conséquences » sur sa situation matérielle. Selon ses propres mots, la période qui a suivi le sketch a été marquée par des annulations de projets et une mise à l’écart progressive du milieu professionnel.

Interrogée par Le Monde, Blanche Gardin a détaillé des actes visant sa sécurité et celle de sa famille : elle évoque des « menaces de viol, de meurtre », des « campagnes de téléphone en provenance d’Israël », des tags sur sa porte et même une agression visant son frère. Face à cette accumulation d’incidents et à la réduction de ses ressources, elle affirme avoir été contrainte de « quitter son appartement » pour s’en sortir financièrement.

La comédienne, qui jusqu’alors bénéficiait d’une forte présence au théâtre et au cinéma, relate également la perte de rôles et le boycott dont elle se dit victime. Ces éléments sont rapportés dans la presse et par ses interventions publiques ; ils décrivent l’impact personnel et professionnel qu’elle attribue directement à la polémique née de son intervention à La Cigale.