BlackRock et Nvidia au cœur du consortium qui rachète Aligned (centres de données)

En Brève

Un consortium composé du gestionnaire d’actifs BlackRock, du fabricant de puces Nvidia et de Microsoft va racheter le spécialiste des centres de données Aligned Data Centers au groupe australien de services financiers Macquarie pour environ 40 milliards de dollars. Fondée en 2013, Aligned exploite aujourd’hui plus de 50 centres de données aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Chili et en Colombie, avec une puissance projetée supérieure à 5 gigawatts. Cette opération illustre l’appétit croissant du secteur technologique pour les infrastructures indispensables au développement de l’intelligence artificielle — puces, serveurs et centres de données — qui fournissent à la fois le stockage et la puissance de calcul exigés par les applications d’IA.

