Birmanie : la junte lance les élections législatives après cinq ans de guerre civile

Des élections législatives largement restreintes et vivement critiquées à l’international ont débuté le 28 décembre en Birmanie, organisées par la junte au pouvoir qui les présente comme un retour à la démocratie, près de cinq ans après le renversement du gouvernement et le déclenchement d’une guerre civile. L’ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix de 1991, Aung San Suu Kyi, reste emprisonnée et son parti a été dissous à la suite du coup d’État de février 2021 qui a mis fin à la parenthèse démocratique. L’ONU, de nombreux pays occidentaux et des organisations de défense des droits humains ont condamné ce scrutin, échelonné sur un mois, dénonçant notamment la répression de toute forme d’opposition. Le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a participé au vote.

