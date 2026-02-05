Beyoncé : sa reprise de « Vois sur ton chemin » critiquée par Gérard Jugnot

Gérard Jugnot est revenu, ce mercredi 4 février 2026 sur le plateau de C à vous, avec émotion et franchise sur le succès planétaire du film Les Choristes, tout en adressant une critique virulente à la reprise par Beyoncé de la chanson « Vois sur ton chemin ». Invitée aux côtés d’Artus pour la promotion du nouveau long métrage de Christophe Barratier, la séquence a rappelé l’impact durable de la comédie musicale sortie en 2004 et mis en lumière l’actualité cinématographique des deux comédiens.

La séquence s’est déroulée dans le cadre du talk-show présenté par Anne-Élisabeth Lemoine, qui officie désormais du lundi au jeudi sur France 5, ayant laissé les créneaux du vendredi et du samedi à son chroniqueur Mohamed Bouhafsi. L’émission du 4 février réunissait Jugnot et Artus pour poursuivre la promotion du film Les Enfants de la Résistance, et s’inscrivait dans une série d’entretiens accordés par les acteurs ces dernières semaines.

Gérard Jugnot, acteur de 74 ans et ancien membre de la troupe du Splendid, a rappelé sa longue collaboration avec Christophe Barratier et a évoqué la trajectoire exceptionnelle de Les Choristes, devenu au fil des années un film référent du cinéma français à l’international.

Les paroles de Jugnot et le parcours international de Les Choristes

Sur le plateau, Jugnot a raconté des anecdotes témoignant de la portée mondiale du film. Il a notamment évoqué son récent séjour à Hong Kong et la découverte que des enfants, dans le réseau de l’Alliance française, apprennent le français en écoutant Les Choristes. Il a aussi rappelé que le film les avait conduits jusqu’aux Oscars, soulignant l’étonnement suscité par une telle réussite internationale.

Jugnot n’a pas ménagé ses mots à propos d’une reprise contemporaine de la chanson phare du film : « Les Choristes, c’était une aventure formidable. J’étais loin de savoir. Et de supposer que ça allait être un succès mondial. J’étais à Hong Kong il y a un mois. Et les mômes chinois à l’Alliance française apprennent le français avec les Choristes. Et puis ça nous a emmenés aux Oscars. C’est un truc de fou. Beyoncé a massacré Vois sur ton chemin !« , a-t-il lancé.

Le film Les Choristes, réalisé par Christophe Barratier en 2004, avait attiré plus de 8 millions de spectateurs en salles lors de sa sortie, chiffre cité au cours de l’émission. Dans le contexte actuel, la carrière d’Artus est également soulignée : son film Un p’tit truc en plus a récemment franchi la barre des 11 millions d’entrées au box-office, information rappelée lors de l’entretien.

Jugnot et Artus se connaissent par ailleurs pour avoir déjà partagé l’affiche dans le film Pourris gâtés, et multiplient aujourd’hui les interviews à l’occasion de la sortie du nouveau projet de Christophe Barratier.