Beyoncé change de tête pour ses 45 ans et replonge dans l’ère « B’Day »

Pour ses 45 ans et les 20 ans de son album « B’Day », Beyoncé a revisité l’une de ses signatures beauté avec une teinte plus chaude et plus sombre inspirée de son look de 2006.

Beyoncé a choisi la nostalgie pour célébrer un double anniversaire. À 45 ans, la superstar américaine a dévoilé une nouvelle couleur de cheveux inspirée de l’époque B’Day, son deuxième album solo sorti en 2006, avec une version plus chaude et plus profonde de son blond signature.

Le changement a été remarqué lors de son séjour à Londres, quelques jours après son anniversaire du 4 septembre. Sa coloriste de longue date, Rita Hazan, a expliqué à Vogue avoir travaillé sur une base légèrement plus sombre, relevée de reflets ambrés et dorés afin de retrouver l’esprit de 2006 sans reproduire exactement le look d’origine.

La référence n’est pas anodine. B’Day fêtait ses 20 ans le même jour que l’anniversaire de la chanteuse. À l’époque, Beyoncé arborait déjà une palette de bruns chauds et de mèches blond miel qui avait accompagné plusieurs visuels et apparitions de cette période.

Pour cette version 2026, Rita Hazan dit avoir recherché davantage de profondeur et de mouvement. La chanteuse a porté ses longues boucles dans une coiffure semi-attachée, avec des tonalités caramel plus visibles à la racine et des reflets lumineux sur les longueurs.

Le nouveau look a aussi été aperçu lors d’une sortie à Londres après un concert de Jay-Z. InStyle a relevé une silhouette très travaillée, avec une mini-robe Roberto Cavalli brune ornée de sequins dorés et roses, des escarpins en velours et des accessoires coordonnés aux tons chauds de sa nouvelle couleur.

Le week-end d’anniversaire avait commencé au Tottenham Hotspur Stadium, où Jay-Z et le public ont chanté « Happy Birthday » à Beyoncé pendant le concert du 4 septembre. La chanteuse, installée dans une loge, avait répondu aux acclamations en souriant et en envoyant des baisers au public.

B’Day, porté notamment par « Déjà Vu », « Irreplaceable » et « Ring the Alarm », est sorti le 4 septembre 2006. L’album a célébré son 20e anniversaire le 4 septembre 2026, le jour où Beyoncé a fêté ses 45 ans.