Bénin : l’ANIP recrute six vérificateurs de données et un analyste cybersécurité

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) ouvre sept postes en CDD : six agents vérificateurs de données et un analyste cybersécurité. Les candidatures sont attendues au plus tard le 25 septembre 2026 à 23h59.

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a lancé deux recrutements publiés le 9 septembre 2026 pour pourvoir six postes d’agents vérificateurs de données et un poste d’analyste cybersécurité. Les candidatures, à déposer en ligne sur le portail national des services publics, sont ouvertes jusqu’au vendredi 25 septembre à 23h59, heure de Cotonou.

Les six agents vérificateurs de données seront recrutés en CDD et affectés à Agblangandan. Sous la responsabilité du Service de contrôle qualité des données, ils auront notamment pour mission de vérifier la conformité des informations collectées lors des enrôlements au RAVIP, de rapprocher les saisies numériques des pièces justificatives et de documenter les anomalies ou incohérences.

L’ANIP demande pour ces postes au moins un diplôme de niveau Bac+3 en gestion des bases de données, statistiques, informatique décisionnelle, administration de données ou dans un domaine connexe. Une première expérience dans le contrôle qualité des données, la validation de saisies ou la gestion de registres est requise.

Le second recrutement concerne un analyste cybersécurité en CDD, avec disponibilité immédiate et affectation à Cotonou. Rattaché au Responsable de la sécurité des systèmes d’information, il devra notamment réaliser des tests d’intrusion, évaluer les vulnérabilités, conduire des investigations forensiques et participer à la détection et à la réponse aux incidents en tant qu’analyste SOC N2.

Pour ce poste, l’Agence exige au minimum un Bac+3 en informatique, cybersécurité ou discipline équivalente, ainsi qu’au moins deux années d’expérience en cybersécurité offensive, en pentest ou en investigation forensique. Les certifications de type OSCP ou équivalentes constituent un atout.

Les dossiers de candidature doivent comprendre un CV, une lettre de motivation, les références et attestations demandées. Le dépôt se fait exclusivement en ligne via le portail national des services publics avant l’échéance fixée par l’ANIP.