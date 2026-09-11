Nicole Kidman raconte sa solitude derrière son Oscar après son divorce avec Tom Cruise

Invitée du podcast Therapuss, Nicole Kidman est revenue sur la nuit de son Oscar en 2003. Malgré le triomphe professionnel, l’actrice dit avoir vécu ce moment dans une profonde solitude, deux ans après son divorce avec Tom Cruise.

Nicole Kidman a raconté avoir traversé l’un des plus grands moments de sa carrière dans une profonde solitude. Invitée cette semaine du podcast Therapuss de Jake Shane, l’actrice australienne est revenue sur la nuit de son Oscar en 2003 pour The Hours, survenue deux ans après son divorce avec Tom Cruise.

À 35 ans à l’époque, elle venait de décrocher l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Virginia Woolf. Ses parents étaient présents, mais Nicole Kidman explique qu’elle ressentait surtout l’absence d’un partenaire avec qui partager ce sommet professionnel. Le contraste entre la récompense et son état émotionnel a, selon elle, été particulièrement brutal.

L’actrice raconte que cette soirée a provoqué une prise de conscience. Malgré la statuette et la reconnaissance de l’industrie, elle s’est demandé ce qu’elle voulait réellement construire dans sa vie personnelle. Elle décrit ce moment comme un déclencheur qui l’a poussée à chercher davantage d’équilibre en dehors des plateaux de cinéma.

Nicole Kidman se souvient également avoir très peu profité des célébrations. Après la cérémonie, elle s’est rendue à la traditionnelle soirée de Vanity Fair, mais dit avoir été submergée par l’émotion et mal à l’aise à l’idée de circuler avec son Oscar. Elle avait déjà évoqué ce souvenir dans un ouvrage consacré aux grandes nuits des Oscars, publié en 2024.

Cette confidence intervient alors que l’actrice est de nouveau très exposée avec la sortie de Practical Magic 2, où elle retrouve Sandra Bullock près de trois décennies après le premier film. Le long métrage est sorti le 10 septembre 2026, au moment même où Nicole Kidman multiplie les entretiens autour de sa carrière et de ses choix personnels.

Nicole Kidman et Tom Cruise s’étaient mariés en 1990 avant de divorcer en 2001. L’actrice a ensuite épousé le chanteur Keith Urban en 2006. Leur mariage a pris fin en 2026, après près de vingt ans d’union.