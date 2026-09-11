Chine : Enflame bondit de près de 200 % pour ses débuts en Bourse

Le fabricant chinois de puces d’intelligence artificielle Enflame Technology a presque triplé pour ses premiers échanges à Shanghai vendredi 11 septembre. L’opération, qui a permis de lever 6,12 milliards de yuans, illustre l’engouement pour les champions chinois des semi-conducteurs destinés à l’IA.

Le fabricant chinois de puces d’intelligence artificielle Enflame Technology a presque triplé pour ses débuts à la Bourse de Shanghai vendredi 11 septembre. Le titre a ouvert à 410 yuans, soit environ 188 % au-dessus de son prix d’introduction fixé à 142,18 yuans, avant de grimper jusqu’à 475 yuans dans les premiers échanges.

L’entreprise a levé 6,12 milliards de yuans, environ 912 millions de dollars, en vendant un peu plus de 43 millions d’actions lors de son introduction sur le STAR Market, le compartiment technologique de la Bourse de Shanghai. Autour de 430 yuans l’action, sa capitalisation approchait 185 milliards de yuans, près de trois fois la valorisation retenue pour l’IPO.

Enflame, fondée en 2018 à Shanghai, conçoit des accélérateurs destinés aux centres de données et aux applications d’intelligence artificielle. Tencent doit conserver 17,95 % du capital après l’opération et reste son premier actionnaire. Le groupe technologique a aussi représenté 83,79 % du chiffre d’affaires d’Enflame en 2025, selon les documents de l’entreprise.

La société reste déficitaire. Elle a enregistré une perte nette de 1,16 milliard de yuans en 2025 pour un chiffre d’affaires de 990,2 millions de yuans. Pour les neuf premiers mois de 2026, Enflame prévoit des revenus compris entre 2,3 et 3 milliards de yuans et une perte nette de 700 à 860 millions de yuans.

Dans son prospectus, l’entreprise estime pouvoir atteindre l’équilibre ou devenir bénéficiaire en 2026 ou 2027, selon le rythme de ses ventes et l’évolution de ses marges. Les fonds levés doivent notamment financer le développement et l’industrialisation de ses cinquième et sixième générations de puces d’IA ainsi que des systèmes de calcul à grande échelle.

La course chinoise aux puces d’IA

Enflame est la dernière des quatre start-up chinoises souvent surnommées les « quatre petits dragons » des processeurs graphiques à rejoindre les marchés financiers, après Moore Threads, MetaX et Biren Technology. Son introduction intervient alors que Pékin cherche à réduire sa dépendance aux composants étrangers pour les infrastructures d’intelligence artificielle.

Cette stratégie prend une importance particulière avec les restrictions américaines sur les puces avancées destinées à la Chine et les équipements de fabrication. Nvidia conserve une place dominante sur le marché chinois des accélérateurs d’IA, mais les fabricants locaux cherchent à gagner du terrain grâce à une demande en forte croissance dans les centres de données.

Avant l’introduction, la tranche destinée aux investisseurs individuels avait été massivement sursouscrite. Selon le South China Morning Post, environ sept millions d’investisseurs en ligne avaient soumis des ordres, illustrant l’appétit du marché chinois pour les valeurs liées à l’intelligence artificielle et aux semi-conducteurs.