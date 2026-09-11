Pamela Anderson : son fils Brandon Thomas Lee se fiance avec Katarina Demetriades

Brandon Thomas Lee, fils aîné de Pamela Anderson et Tommy Lee, s’est fiancé à Katarina Demetriades après une demande en mariage lors d’un voyage en Indonésie.

Brandon Thomas Lee, le fils aîné de la star de Baywatch et du musicien Tommy Lee, est fiancé à Katarina Demetriades. Le couple a rendu la nouvelle publique le 9 septembre avec des photos de leur voyage en Indonésie.

Le producteur de 30 ans avait fait sa demande le 29 août. Sur les images partagées par le couple, Katarina Demetriades dévoile sa bague de fiançailles pendant que les deux amoureux posent au bord de la mer.

Leur histoire s’est construite loin du tumulte médiatique. Amis pendant plusieurs années, Brandon Thomas Lee et Katarina Demetriades ont commencé à se fréquenter en 2025 avant de s’installer ensemble à New York.

Pamela Anderson a rapidement salué cette nouvelle étape dans la vie de son fils. L’actrice a félicité le couple sur Instagram, tandis que Tommy Lee a lui aussi manifesté son enthousiasme sous leur publication.

Brandon Thomas Lee évolue surtout derrière la caméra. Il a produit le documentaire Netflix Pamela, A Love Story et participé à la production de The Last Showgirl, deux projets qui ont accompagné le retour de sa mère au premier plan.

Ces fiançailles arrivent quelques semaines après le mariage de son frère cadet, Dylan Jagger Lee, avec Paula Bruss à Saint-Tropez. Pamela Anderson et Tommy Lee, divorcés depuis la fin des années 1990, avaient tous deux assisté à la cérémonie.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias américains, Brandon Thomas Lee et Katarina Demetriades envisagent désormais un mariage à la fin de l’année 2027.