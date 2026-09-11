À Accra, onze jours de jardins et de fleurs pour le Ghana Garden Show

Du 11 au 21 septembre, l’Efua Sutherland Children’s Park accueille la 14e édition du Ghana Garden and Flower Show, entre horticulture, décoration, ateliers et créations inspirées par la nature.

Le Ghana Garden and Flower Show ouvre ce vendredi 11 septembre à Accra pour onze jours consacrés aux plantes, aux fleurs, à l’aménagement et aux usages du végétal dans la maison et la ville. La 14e édition se tient jusqu’au 21 septembre à l’Efua Sutherland Children’s Park.

Placée sous le thème « Green Means Business, Beauty and More », l’édition 2026 réunit des horticulteurs, fleuristes, paysagistes, entrepreneurs et exposants autour des plantes ornementales, du jardin et des espaces verts. Le site officiel annonce des participants venus du Ghana et d’autres pays, avec des produits et services liés à la floriculture, à l’horticulture et au green living.

Le programme va au-delà des stands. Selon Ghana News Agency, des masterclasses et des démonstrations doivent porter sur le jardinage, l’horticulture et l’aménagement paysager. La Green to Riches Conference est consacrée aux opportunités économiques du secteur, tandis qu’une table ronde doit réunir des professionnels autour de la chaîne de valeur horticole et floricole.

Pour les amateurs de maison et de décoration, le rendez-vous offre surtout l’occasion d’observer comment les plantes peuvent structurer un balcon, une terrasse ou un intérieur. Pots, compositions florales, plantes comestibles et variétés ornementales figurent parmi les univers mis en avant par les exposants annoncés.

La création garde aussi une place visible dans le programme. Les organisateurs prévoient notamment un Fashion in Bloom Show, pensé autour du dialogue entre nature, mode et culture, ainsi que des soirées musicales et théâtrales.

Les familles disposent d’un espace dédié avec le programme Little Green Fingers et des activités destinées aux enfants. Un food court complète le parcours, tandis que les démonstrations et ateliers doivent permettre de repartir avec des gestes concrets pour entretenir ou aménager un espace végétalisé.

La 14e édition du Ghana Garden and Flower Show se tient du 11 au 21 septembre 2026 à l’Efua Sutherland Children’s Park, à Accra. Selon le site officiel, les informations d’inscription et de participation sont disponibles en ligne.