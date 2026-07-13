Beyoncé : Rihanna réapparaît au concert de Jay‑Z avec un maillot Roc‑A‑Fella

Rihanna a fait une apparition remarquée lors d’un concert de Jay‑Z à New York, vêtue d’un maillot aux couleurs de Roc‑A‑Fella, le label que Jay‑Z a cofondé dans les années 1990. L’événement, qui s’inscrit dans la série de concerts donnés au Yankee Stadium pour célébrer les 30 ans de l’album Reasonable Doubt, a relancé les discussions et souvenirs autour de la relation professionnelle et médiatique entre les deux artistes, sans pour autant déboucher sur une performance commune sur scène.

Présente dans les tribunes, la chanteuse barbadienne a choisi une tenue fortement symbolique, rapidement remarquée par les spectateurs et les médias. Cette présence intervient dans un contexte historique où leurs trajectoires se sont croisées à plusieurs reprises, tant sur le plan artistique que médiatique.

L’apparition de Rihanna au concert a été relayée par la presse britannique, notamment le Daily Mail, qui a également évoqué les attentes de certains fans quant à une éventuelle montée sur scène pour interpréter Run This Town, le titre qu’elle partage avec Jay‑Z et Kanye West.

Un maillot, des souvenirs et des rumeurs démenties

Le maillot Roc‑A‑Fella porté par Rihanna est perçu comme un clin d’œil à l’histoire commune des artistes. Roc‑A‑Fella, le label fondé par Jay‑Z dans les années 1990, a joué un rôle central dans l’essor du rap new‑yorkais et dans la construction de l’image de plusieurs artistes de la scène hip‑hop.

Au milieu des années 2000, la proximité médiatique entre Jay‑Z et Rihanna avait alimenté des spéculations, certaines rumeurs laissant entendre une infidélité impliquant Beyoncé. Ces allégations avaient été largement commentées à l’époque et, selon des éléments rapportés ultérieurement, elles ont fini par être démenties.

Dix ans plus tard, Jonathan Hay, qui fut un temps agent de Rihanna, a reconnu avoir été à l’origine d’une rumeur destinée à attirer l’attention sur la jeune artiste. Il a par la suite exprimé des regrets quant aux conséquences de cette stratégie de communication, selon les informations disponibles.

Sur le plan musical, la relation entre Jay‑Z et Rihanna repose sur plusieurs collaborations marquantes. De Run This Town à d’autres titres partagés, leurs duos ont contribué à la notoriété internationale de la chanteuse barbadienne. Jay‑Z a aussi été évoqué comme un acteur ayant facilité certains débuts de carrière de Rihanna, notamment au moment où elle signait chez Def Jam à l’âge de 17 ans.

Malgré l’affluence de commentaires et les espoirs de retrouvailles scéniques, la présence de Rihanna au Yankee Stadium n’a pas donné lieu à une prestation commune avec Jay‑Z lors de la série de concerts célébrant Reasonable Doubt.