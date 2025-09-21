Benyamin Netanyahu veut étendre la colonisation en Cisjordanie occupée

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé dimanche 21 septembre que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie, en réaction aux reconnaissances d’un État palestinien par plusieurs pays occidentaux. Dans une vidéo diffusée par son bureau, il a déclaré avoir empêché « depuis des années » la création de ce qu’il qualifie d’« État terroriste », malgré « d’énormes pressions » internes et internationales. Netanyahu a ajouté que les implantations juives en Judée et en Samarie — appellation israélienne de la Cisjordanie — avaient été doublées et que son gouvernement entendait « continuer sur cette voie ».