Benyamin Netanyahu veut étendre la colonisation en Cisjordanie occupée

La République dominicaine signale une frappe américaine contre un bateau de drogue

Macron : pas d’ambassade en Palestine sans libération des otages à Gaza

Frappe israélienne au sud du Liban : trois enfants parmi au moins cinq morts

Israël rejette la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien, le Hamas y voit une victoire

Netanyahu : la paix avec la Syrie et le Liban est possible

Le ministre israélien Itamar Ben Gvir appelle à l’annexion de la Cisjordanie

Sabastian Sawe s’impose au marathon de Berlin

Pakistan: la police retrouve trois corps mutilés de femmes transgenres

Mondiaux d’athlétisme : le Botswana de Letsile Tebogo sacré sur le 4×400 m devant les Américains

L’armée israélienne : deux tirs depuis Gaza, un projectile intercepté

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé dimanche 21 septembre que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie, en réaction aux reconnaissances d’un État palestinien par plusieurs pays occidentaux. Dans une vidéo diffusée par son bureau, il a déclaré avoir empêché « depuis des années » la création de ce qu’il qualifie d’« État terroriste », malgré « d’énormes pressions » internes et internationales. Netanyahu a ajouté que les implantations juives en Judée et en Samarie — appellation israélienne de la Cisjordanie — avaient été doublées et que son gouvernement entendait « continuer sur cette voie ».

