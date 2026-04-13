Bénin:Paul Hounkpè prend acte des tendances et adresse ses félicitations à Romuald Wadagni

Au lendemain du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, le candidat Paul Hounkpè s’est exprimé à travers un communiqué officiel pour réagir aux grandes tendances issues de la remontée progressive des résultats.

Le président de la Force cauris pour un Bénin émergent reconnaît une avance en faveur du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata.

Dans un message adressé aux Béninoises et aux Béninois, Paul Hounkpè affirme prendre acte, « avec responsabilité », de la dynamique observée à l’issue de cette journée électorale qu’il qualifie de décisive pour l’avenir de la Nation.

Se réclamant de son attachement aux principes républicains, au respect du suffrage populaire et à la stabilité du pays, il indique accepter les tendances telles qu’elles se dégagent des premières observations.

Le candidat de la FCBE a également tenu à remercier ses militants, sympathisants et soutiens pour leur mobilisation qu’il décrit comme forte, spontanée et déterminée. Selon lui, cet engagement collectif témoigne de la solidité du projet politique porté par son camp, qu’il considère comme cohérent et ambitieux pour la construction d’un Bénin plus juste, plus inclusif et plus prospère.

Dans un esprit de dépassement des clivages partisans, Paul Hounkpè a adressé ses « félicitations républicaines » au ministre d’État Romuald Wadagni. Il formule le vœu que, dans la conduite des affaires publiques, le candidat donné favori sache poursuivre certaines orientations majeures qu’il juge essentielles, notamment en matière de justice sociale, d’inclusion économique, de réformes institutionnelles et de réconciliation nationale.

Concluant son communiqué, Paul Hounkpè rappelle que, au-delà de la compétition électorale, une exigence commune demeure : servir le Bénin et œuvrer sans relâche pour le bien-être des citoyens.