Bénin – Zimbabwe: les onze entrants des deux équipes

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Steve Mounié
Steve Mounié@Megasports
Le Bénin défie le Zimbabwe ce vendredi à partir de 17 heures (GMT+1), dans le cadre de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les onze entrants des deux équipes sont tombés.

La composition officielle du Bénin:

Marcel Dandjinou

Rachidi Moumini

Mohammed Tidjani

Olivier Verdon

Yohan Roche

Sessi d’Almeida

Imourane Hassane

Junior Olaïtain

Rodolfo Aloko

Andréas Hountondji

Steve Mounié

Composition du Zimbabwe:

Arubi (gardien de but), Zemura, Garananga, Lunga, Kadewere, Hadebe, Musona, Nakamba (capitaine), Maswanhise, Chirewa, Jalai.

