Bénin – Zimbabwe: les onze entrants des deux équipes

Le Bénin défie le Zimbabwe ce vendredi à partir de 17 heures (GMT+1), dans le cadre de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les onze entrants des deux équipes sont tombés.
La composition officielle du Bénin:
Marcel Dandjinou
Rachidi Moumini
Mohammed Tidjani
Olivier Verdon
Yohan Roche
Sessi d’Almeida
Imourane Hassane
Junior Olaïtain
Rodolfo Aloko
Andréas Hountondji
Steve Mounié
Composition du Zimbabwe:
Arubi (gardien de but), Zemura, Garananga, Lunga, Kadewere, Hadebe, Musona, Nakamba (capitaine), Maswanhise, Chirewa, Jalai.
