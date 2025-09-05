Bénin – Zimbabwe: les onze entrants des deux équipes

Le Bénin défie le Zimbabwe ce vendredi à partir de 17 heures (GMT+1), dans le cadre de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les onze entrants des deux équipes sont tombés.

La composition officielle du Bénin:

Marcel Dandjinou

Rachidi Moumini

Mohammed Tidjani

Olivier Verdon

- Publicité-

Yohan Roche

Sessi d’Almeida

Imourane Hassane

- Advertisement -

Junior Olaïtain

Rodolfo Aloko

Andréas Hountondji

Steve Mounié

Composition du Zimbabwe:

Arubi (gardien de but), Zemura, Garananga, Lunga, Kadewere, Hadebe, Musona, Nakamba (capitaine), Maswanhise, Chirewa, Jalai.

Warriors Starting XI



Benin 🇧🇯 vs 🇿🇼 Zimbabwe #bayawabaya pic.twitter.com/mnPTvZDySp — Zimbabwe Football Association (@online_zifa) September 5, 2025