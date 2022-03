Bénin: Yacoubou Malèhossou alerte sur le recrutement de djihadistes

La Fondation Malèhossou a mené une campagne de sensibilisation des populations dans le septentrion face à la montée des attaques djihadistes. Face à la presse, le premier responsable de ladite fondation a fait savoir que des jeunes sont recrutés au sein de la population pour servir la cause des groupes armés.

Selon Yacoubou Malèhossou, président de la Fondation Malèhossou, les djihadistes qui se sont installés dans le septentrion sont en train de recruter des gens. « Les djihadistes sont en train de recruter les gens. Ils y a beaucoup de jeunes du Nord qui ont quitté leurs maisons et depuis plusieurs mois, ils ne sont plus revenus. Après des enquêtes, les gens ont compris qu’ils sont recrutés », a-t-il affirmé.

Selon le président de la Fondation Malèhossou, les djihadistes promettent un job de gardiennage aux jeunes, mais après c’est pour leur distribuer des armes à feu. « On leur propose un service de gardiennage. Vous allez garder la forêt et on vous paie 200.000 Fcfa, 100.000 Fcfa, par mois. Mais, arrivée sur les lieux, ce n’est plus une question de gardiennage. Nous avons eu la chance de rencontrer quelques-uns lors de notre tournée à Toucountouna. Ils nous ont dit qu’ils faisaient partie de ceux qui avaient été recrutés, mais qu’ils ont fui après avoir découvert la vraie raison de leur recrutement », a confié Malèhossou au micro de Reporter Bénin Monde.

Préoccupé par les témoignages reçus, l’ex-parlementaire invite les jeunes à s’opposer aux offres des djihadistes, car les conséquences seront lourdes. « Nous demandons aux jeunes musulmans de ne jamais collaborer avec les djihadistes. Ils doivent dénoncer les hommes suspects qui rodent dans leurs milieux de vie », a martelé Malèhossou.

Entre novembre et décembre 2021, le Bénin a enregistré plusieurs attaques djihadistes dans le nord. Celles-ci ont fait plusieurs morts et blessés dans le rang des assaillants, mais aussi dans au sein des forces armées béninoises.

La dernière attaque en date, s’est produite au parc national W. Selon le point fait par le Conseil des ministres extraordinaire du jeudi 10 février 2022, l’attaque djihadiste survenue dans le parc national W a fait 8 morts dont (1 agent civil d’APN, 5 gardes forestiers ainsi que leur instructeur français, 1 agent des Forces Armées béninoises) et 12 blessés.