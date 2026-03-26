Bénin : Wadagni réagit sur la question des détenus et exilés politiques

Interrogé sur la situation des personnalités politiques en prison ou en exil, Romuald Wadagni choisit de ne pas entrer dans le débat en pleine campagne électorale, privilégiant la présentation de son projet de société.

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la question des détenus et exilés politiques reste au cœur des débats au Bénin. Invité à se prononcer sur ce sujet sensible, Romuald Wadagni a adopté une position prudente.

Interrogé sur les cas de figures politiques comme Reckya Madougou, Joël Aïvo, Olivier Boko ou encore Oswald Homéky, ainsi que sur les exilés tels que Sébastien Ajavon ou Léhady Soglo, le candidat soutenu par la majorité présidentielle a évité de détailler ses intentions.

« Ce sont des questions polémiques que je ne souhaite pas aborder dans le cadre d’une campagne électorale », a-t-il déclaré sur Jeune Afrique.

Romuald Wadagni a indiqué vouloir recentrer le débat sur les propositions de son programme. « Lorsqu’on n’a pas de projet de société, on fait campagne sur des polémiques. Pour ma part, je préfère présenter clairement mes propositions pour chacune des catégories de mes concitoyens », a-t-il ajouté.

Sans ignorer la sensibilité du sujet, le ministre d’État a toutefois reconnu son importance. « Le sujet que vous évoquez existe, je ne l’ignore pas. Mais il sera traité en temps voulu, avec responsabilité », a-t-il assuré.

Cette prise de position intervient dans un contexte où la gestion des dossiers politiques et judiciaires constitue une attente pour une partie de l’opinion. À ce stade, le candidat n’a pas précisé s’il envisage, en cas d’élection, des mesures telles que la grâce présidentielle ou l’amnistie.