Bénin : Romuald Wadagni place la sécurité nationale au cœur de son projet

Au Palais des Congrès de Cotonou, samedi 21 mars, Romuald Wadagni — ministre de l’Économie et des Finances et candidat à la présidentielle de 2026 — a dévoilé les grandes lignes de son projet de société, en accordant une place importante aux questions de sécurité nationale dans un contexte régional marqué par la montée des menaces terroristes.

Face à cette situation, il a défendu l’idée d’une montée en puissance des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, tout en plaidant pour une implication accrue des populations dans la protection du territoire.

Le candidat a rappelé que le Bénin, partageant des frontières avec des zones instables, a renforcé depuis 2022 ses actions de sécurisation dans les départements du nord, notamment par des déploiements supplémentaires et le renforcement des dispositifs de surveillance.

Wadagni a souligné la nécessité d’inscrire ces initiatives dans la continuité des efforts de l’État, en combinant renforcement humain et modernisation matérielle des forces chargées de la protection du pays.

Axes de mise en œuvre du volet sécurité

Parmi les mesures annoncées figurent la poursuite des recrutements au sein des armées et des forces de sécurité intérieure, accompagnés d’un renouvellement progressif des équipements pour améliorer leur réactivité et leur performance sur le terrain.

Le plan inclut également l’extension du maillage territorial par la construction de nouveaux commissariats d’arrondissement, afin de rapprocher l’autorité publique des populations et de réduire les délais d’intervention des forces de l’ordre.

Sur le volet civique, le candidat propose la création d’un programme national d’engagement destiné à tisser des liens plus étroits entre armée et société. Ce dispositif vise à mobiliser particulièrement les jeunes autour d’actions de prévention, de sensibilisation et de résilience face aux risques sécuritaires.

La dimension locale de la sécurité est également mise en avant, avec des réformes de la gouvernance territoriale destinées à renforcer les capacités des communes. La professionnalisation des administrations locales, via des secrétaires exécutifs et des agents spécialisés, est présentée comme un moyen d’améliorer la qualité des services publics de proximité.

Sur le plan financier, le projet évoque la mobilisation accrue de ressources en direction des collectivités locales — plusieurs centaines de milliards de francs CFA ayant déjà été transférés depuis 2016 — ainsi que la création d’un Fonds d’Investissement Communal (FIC) en remplacement du FADeC pour soutenir des projets structurants.

De nouveaux outils annoncés comprennent des contrats de performance entre l’État et les communes, assortis d’objectifs opérationnels et d’incitations financières, ainsi qu’un mécanisme de partage de la plus-value foncière destiné à permettre aux communes de capter une partie des recettes générées par la valorisation des territoires…