Benin: Vingt personnes interpellées lors d’opérations policières à Pahou et Ouidah

Les forces de l’ordre béninoises ont intensifié, mardi 17 février 2026, leurs interventions dans des zones identifiées comme criminogènes, en particulier autour de Pahou et d’Ouidah.

Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
Ces descentes s’inscrivent dans un effort plus large des autorités pour réduire le trafic et l’usage de produits psychotropes dans des secteurs qualifiés de ghettos par les services de sécurité.

À Pahou, des éléments du commissariat d’arrondissement ont quadrillé plusieurs villages notamment Adjarra-Adovié, Bazounkpa et Hèvié-Liclan ciblés par des renseignements pointant des lieux de vente et de consommation de drogues illicites.

Au terme des contrôles, dix-huit individus ont été arrêtés en possession de substances prohibées. Dans la ville de Ouidah, les commissariats des 2ᵉ et 4ᵉ arrondissements ont mené une opération coordonnée au quartier Gbéto Sud.

Les policiers y ont interpellé deux personnes dans une habitation signalée comme un point de détention, d’usage et de commercialisation de chanvre indien.

Au total, vingt suspects ont été appréhendés au cours de ces différentes actions et seront présentés à la justice dans la suite de la procédure. Ces opérations s’inscrivent dans une série d’interventions similaires visant à assainir des zones urbaines sensibles et à perturber les circuits locaux du trafic de psychotropes.

