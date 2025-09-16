Bénin: UPR, BR et FCBE scellent ce mardi 2 accords politiques

- Advertisement -

Selon des informations rapportées par BIP Radio, une nouvelle étape décisive s’ouvre dans le paysage politique béninois. Les partis Union Progressiste le Renouveau (UPR), Bloc Républicain (BR) et Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) ont décidé de sceller un partenariat stratégique ce mardi .

Deux protocoles distincts seront paraphés: le premier consacrera la mise en place d’une coalition parlementaire destinée à renforcer l’action des groupes politiques à l’Assemblée nationale; le second portera sur un accord de gouvernance, visant à harmoniser les positions des trois formations sur les grands dossiers nationaux.

La cérémonie de signature est prévue pour ce mardi 16 septembre 2025 à 14h, dans un hôtel de Cotonou, en présence des dirigeants et représentants des trois partis.

Un rapprochement inédit

Ce rapprochement marque une étape symbolique, alors que le pays se prépare à l’échéance majeure de la présidentielle de 2026. Longtemps perçue comme l’un des bastions de l’opposition, la FCBE de Paul Hounkpè opte ici pour une stratégie de convergence, susceptible de redessiner les équilibres politiques.

L’UPR et le BR, principales forces de la mouvance présidentielle, consolident ainsi leur assise en s’ouvrant à un partenaire longtemps resté en marge.

L’objectif affiché est double: garantir une stabilité parlementaire en évitant la dispersion des forces, et offrir une plateforme commune pour soutenir les réformes institutionnelles et socio-économiques en cours. Toutefois, cette alliance soulève aussi des interrogations: comment concilier les trajectoires et les sensibilités différentes de ces partis, en particulier celles de la FCBE, héritée du camp de l’ancien président Boni Yayi ?

À quelques mois de la présidentielle, cette union pourrait bien rebattre les cartes et redistribuer les rapports de force dans un paysage politique en recomposition.