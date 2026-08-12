Bénin: démantèlement d’un réseau de cambrioleurs et de trafiquants de drogue à Togba

Le commissariat de l’arrondissement de Togba a porté un coup dur à la criminalité locale avec l’interpellation et la garde à vue, le lundi 10 août 2026, de quatre individus, dont une femme.

Localisés dans le quartier Dodja, les membres de ce groupe sont poursuivis pour des faits de vol aggravé, d’association de malfaiteurs et de trafic de produits psychotropes.

​Un mode opératoire rodé entre braquages et cambriolages

​Les investigations menées par les forces de l’ordre ont permis de mettre en lumière la double stratégie employée par cette bande organisée :

​Agressions sur la voie publique : Certains suspects se faisaient passer pour des conducteurs de taxi-moto afin de dépouiller leurs passagers sous la menace de machettes.

​Cambriolages de logements : Le groupe exploitait des clés passe-partout pour s’introduire dans les concessions et dévaliser les habitations.

​Lors de l’arrestation, le chef présumé du réseau a été trouvé en possession d’une quantité de chanvre indien ainsi que de comprimés de Tramadol.

​Saisie importante de matériel volé et appel aux victimes

​La perquisition effectuée au domicile des mis en cause a révélé un vaste inventaire d’objets d’origine frauduleuse, comprenant du mobilier, des vêtements, des bouteilles de gaz, de la vaisselle en porcelaine et de nombreuses pièces d’identité de tiers.

​Une première victime a pu identifier formellement une partie de ses effets personnels parmi les scellés.

Face à l’ampleur des saisies, le commissaire major Sèdé invite toute personne ayant été lésée par ce type de méfait à se rendre au commissariat de Togba afin d’identifier les objets leur appartenant.