Ordres nationaux du Bénin: ce qui change dans la loi portée par la vice-présidente

L’Assemblée nationale du Bénin a adopté à l’unanimité, le vendredi 10 juillet 2026, la modification de l’article 94 de la loi portant création des ordres nationaux du Bénin.

Ce projet de loi, porté par la vice-présidente de la République et chancelière de l’ordre national, vise une réorganisation technique et esthétique de l’Ordre du mérite artisanal.

​Sur la forme, la loi modifie précisément le premier article du texte initial pour redéfinir les caractéristiques des insignes, tandis que le second article encadre l’exécution des nouvelles dispositions.

​Concrètement, les changements se traduisent par une refonte visuelle et matérielle des distinctions. Les insignes de l’Ordre du mérite artisanal deviennent des médailles circulaires de quarante millimètres de diamètre. L’avers de la médaille est désormais frappé d’une couronne de laurier, tandis que le revers porte la mention spécifique du métier du récipiendaire. Cette médaille est suspendue à une barrette en métal, en bronze, en argent ou doré selon le grade par un tissu dont la couleur exclut impérativement le vert, le jaune et le rouge.

​Le visuel intègre une symbolique forte où un masque, surmonté par la carte du Bénin, est ancré dans la paume d’une main. Ce masque porte une jarre à la place du nez, de laquelle part un tracé sur les deux tiers de la longueur de la carte, flanqué de part et d’autre par six points circulaires. Pour assurer le contraste, les yeux, les balafres du masque, le tracé ainsi que les douze points circulaires adoptent une couleur blanche.

Enfin, l’inscription « Mérite Artisanal et République du Bénin » figure explicitement au bas du masque.

​Selon les conclusions de la commission des lois, cette révision artistique et technique répond à deux objectifs majeurs. Elle permet d’une part de réduire de manière significative les coûts de confection des médailles. D’autre part, elle favorise une approche visuelle unifiée pour représenter l’ensemble des différentes branches du secteur de l’artisanat au Bénin.