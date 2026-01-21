Bénin: un nouveau président à la tête du Tribunal de première instance de Cotonou

Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou change de dirigeant. En Conseil des ministres, ce mercredi 21 janvier 2026, Sowhannou Gutemberth Adelain Armel Azodogbehou a été désigné à la tête de cette importante juridiction.

Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a désormais un nouveau président. Le président de la République, Patrice Talon a nommé, ce mercredi 21 janvier 2026 en Conseil des ministres, Sowhannou Gutemberth Adelain Armel Azodogbehou pour diriger cette juridiction clé du pays.

Il prend la place de Lally Dossa Guillaume, qui occupait jusqu’ici ce poste. Ce dernier quant à lui a aussi été nommé ce mercredi en qualité de conseiller à la Chambre d’appel de la Cour Spéciale des Affaires Foncières.

Magistrat de carrière, le nouveau président arrive à la tête d’un tribunal très sollicité, où se traitent chaque jour des dossiers sensibles touchant aussi bien les citoyens que les entreprises. Le Tribunal de Cotonou est en effet l’un des plus fréquentés du pays, en raison de l’importance économique et administrative de la capitale économique.

Cette nomination intervient alors que les autorités poursuivent les réformes engagées pour améliorer le fonctionnement de la justice, la rendre plus efficace et plus proche des justiciables.