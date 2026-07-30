Jean Dujardin selon Bigflo et Oli : « Il a raté une carrière »

Jean Dujardin a accepté de poser sur un morceau de Bigflo et Oli pour la bande originale du film Brice 3 (2016). Les deux frères toulousains sont revenus sur cette collaboration surprenante ce jeudi 30 juillet 2026 dans l’émission Variétés d’Augustin Trapenard sur RTL : ils expliquent qu’un mail audacieux, conditionnant leur participation à la présence de l’acteur, a suffi pour obtenir son assentiment, et que la rencontre en studio a donné lieu à des échanges et des conseils entre les rappeurs et l’acteur oscarisé.

Selon Bigflo et Oli, la production du film les avait contactés pour signer le titre Pour un pote destiné à la bande originale. À ce moment-là, les deux frères, alors en début de carrière, ont posé comme condition sine qua non la participation de Jean Dujardin. Ils racontent avoir envoyé « un coup de bluff » par mail et obtenu une réponse simple de la star : « ok ». Ce montage a permis au duo de tirer parti d’un coup de projecteur lié à la sortie du long métrage.

Les rappeurs ont raconté à Michel Drucker, sur le plateau de Vivement dimanche prochain quelques mois après l’enregistrement, leur étonnement devant la facilité avec laquelle la situation s’était débloquée. « C’était un tremplin de dingue. On a fait un coup de bluff parce qu’on aurait accepté dans tous les cas, mais on a dit qu’on acceptait que si Jean rappe avec nous », ont-ils expliqué. Ils ajoutent avoir dû « donner des conseils à Jean Dujardin en studio » et estiment que la collaboration leur a apporté une visibilité importante.

Une voix, un sens du tempo et un morceau qui a marqué

Interrogés sur RTL par Augustin Trapenard — « C’est quel rappeur, Jean Dujardin ? » — Bigflo et Oli n’ont pas boudé leur admiration pour la prestation de l’acteur. « C’est un sacré personnage. Franchement, je te jure que ce n’est pas si mal », a déclaré Bigflo. Oli a précisé : « C’est un très bon musicien. Il a une super voix et il a un sens du tempo. On était surpris quand on l’a amené au studio. »

Les frères ont mis en lien la formation d’acteur de Jean Dujardin et sa capacité à incarner des textes au micro, sans pour autant avancer d’analyses techniques : « Mais oui, c’est un bon musicien, je crois. Il a raté une carrière », a glissé Bigflo sur un ton ironique.

Jean Dujardin, pour sa part, a relativisé la dimension exceptionnelle de la collaboration en plaisantant face à l’animateur : « On s’est régalés, ils ont écrit une chanson et ils ont tout fait ! Je suis arrivé en studio, je ne me suis pas foulé ! »

Oli a enfin rappelé le succès commercial antérieur lié au personnage : « Attends, tu sais que son morceau de Brice de Nice de l’époque, on en parle souvent quand on le croise, il est triple platine, il en a vendu des tonnes. »