Bénin: un fan tente d’envahir la scène lors du concert de Naira Marley (vidéo)

Par Romaric Déguénon
L'artiste nigerian Naira Marley
Un moment de tension a marqué le concert de Naira Marley au Bénin lorsqu’un spectateur a brusquement fait irruption sur scène, semblant vouloir s’en prendre au chanteur.

Dans une vidéo devenue virale, on aperçoit le patron de Marlian Music en pleine prestation avant que l’homme ne se précipite vers lui. L’intervention rapide des agents de sécurité, épaulés par son proche collaborateur Sam Larry, a permis de neutraliser l’intrus, immédiatement escorté hors de la scène. Le spectacle a ensuite repris sans incident.

Sur son compte X, Naira Marley a choisi de réagir avec humour, republiant la séquence accompagnée de la légende :
« Le moment où j’ai été attaqué sur scène, voyez baba oniru re. »

