Bénin : cosmétiques et compléments alimentaires au programme de la SEPHARM 2026

Trois sessions sont prévues à Cotonou, Abomey et Parakou pour discuter de la qualité et de la circulation de produits qui concernent directement la beauté et le bien-être.

Du 22 au 24 septembre 2026, les pharmaciens béninois consacreront leur semaine professionnelle au circuit d’approvisionnement de produits qui dépassent le seul médicament, notamment les cosmétiques, les dispositifs médicaux et les compléments alimentaires.

L’Ordre national des pharmaciens du Bénin a retenu ce thème pour la SEPHARM 2026, organisée successivement à Cotonou, Abomey et Parakou. Les sessions doivent réunir pharmaciens titulaires, assistants, fonctionnaires, étudiants et professionnels extérieurs autour de la maîtrise de ces circuits de distribution.

Le sujet touche directement l’univers beauté et bien-être. L’Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé exerce des missions de surveillance du marché, de contrôle de la qualité et de vigilance sur les produits de santé. Le gouvernement avait rappelé ces attributions lors de la mise en place de l’ABMed sous sa forme actuelle.

Cette surveillance a déjà eu des effets très concrets sur le marché des cosmétiques. En mai 2026, l’ABMed a interdit au Bénin douze produits dépigmentants, parmi lesquels Epiderm Crème, Dermaclair, Movate, Caro Light, Fair & White et Skin Light, en invoquant la présence de substances dangereuses prohibées.

L’agence permet également aux consommateurs de signaler un produit de santé en renseignant son nom, le laboratoire concerné et leurs observations. Cette possibilité complète le travail de contrôle mené en amont sur la qualité et la circulation des produits.

La SEPHARM 2026 est ouverte aux pharmaciens, étudiants et autres professionnels autorisés à participer aux sessions scientifiques. Le pass annoncé par l’Ordre national des pharmaciens est fixé à 20 000 FCFA pour l’ensemble de la programmation.

La session de Cotonou est prévue le 22 septembre pour le Littoral, l’Atlantique et l’Ouémé-Plateau, celle d’Abomey le 23 septembre pour le Zou-Collines et le Mono-Couffo, puis celle de Parakou le 24 septembre pour l’Atacora-Donga et le Borgou-Alibori.