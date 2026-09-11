Johannesburg accueille son premier Women’s Health Expo le 12 septembre

Le rendez-vous organisé samedi à Sandton mêlera yoga, Pilates et HIIT, stands beauté et nutrition, ainsi que rencontres avec des professionnels du bien-être.

Le Women’s Health Expo arrive à Johannesburg samedi 12 septembre pour une première édition dans la ville, après six années organisées au Cap. De 9 h à 17 h, l’événement prendra place au Radisson Blu Gautrain Hotel de Sandton.

La journée réunira des séances de mouvement, des échanges avec des professionnels et des stands consacrés au bien-être, à la beauté et au lifestyle. Le format annoncé alterne activités pratiques et temps de découverte, sans se limiter à un salon d’exposition classique.

Yoga, Pilates et HIIT figurent parmi les disciplines programmées. L’organisateur annonce aussi des cours spécialisés et des rencontres autour de sujets liés au bien-être féminin, avec un public attendu aussi bien pour les activités physiques que pour les échanges.

Les espaces d’exposition couvriront notamment la beauté, le spa et les soins personnels, la nutrition, la mode et les services lifestyle. Une place est également prévue pour la grossesse, la maternité et le post-partum, dans un cadre présenté comme ouvert au grand public.

Pour cette première édition à Johannesburg, Aspire Promotions prévoit entre 300 et 400 participantes et de 30 à 40 exposants. Le rendez-vous prolonge un format déjà installé depuis plusieurs années au Cap, avant cette extension vers le Gauteng.

La billetterie Quicket affiche des entrées à partir de 170 rands et classe l’événement comme accessible aux familles. Le programme doit se dérouler sur une seule journée, au cœur de Sandton, à proximité immédiate de la gare Gautrain.

Le Women’s Health Expo est annoncé samedi 12 septembre de 9 h à 17 h au Radisson Blu Gautrain Hotel, à l’angle de Rivonia Road et West Street, dans le quartier de Sandton à Johannesburg.