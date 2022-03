Bénin: un camion transportant de l’essence frelatée provoque un incendie à Sê (Mono)

Un camion transportant de l’essence frelatée a pris feu en pleine circulation dans la localité de Sê, un arrondissement de la Commune de Houéyogbé dans le département du Mono. L’incident est survenu ce jeudi 24 Mars 2021. Pas de perte en vie humaine mais le véhicule est irrécupérable.

Un camion calciné, des câbles de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE) endommagés. C’est le bilan de l’incendie qui a eu lieu dans l’après-midi de ce jeudi 24 Mars 2022 dans la localité de Sê dans le département du Mono. L’incendie a eu lieu alors que le camion transportant de l’essence frelatée communément appelée « kpayo ».

Constatant l’incendie et craignant une explosion possible, le conducteur du camion a pris soin de récupérer son permis et d’autres documents importants avant de prendre la clé des champs. Le véhicule explose quelques instants après empêchant la circulation. Alertés, les éléments du commissariat de police de Sê se sont déplacés sur le lieu de l’incendie pour réguler la circulation.

Avant l’arrivée des sapeurs pompiers sur les lieux de l’incendie, le camion qui a pris feu s’est totalement calciné. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais le camion transportant l’essence frelatée reste irrécupérable. Le conducteur qui a réussi à s’échapper avant l’explosion reste introuvable.