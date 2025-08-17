PAR PAYS
Bénin: un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
2 min.
Un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé
Un grave accident de circulation est survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 sur la Route Inter-États n°2, à la hauteur du pont de franchissement du fleuve Ouémé, commune de Glazoué. Un bus de la compagnie STM, immatriculé au Mali et transportant 54 passagers, a plongé dans le fleuve. Le bilan provisoire fait état d’un mort, neuf rescapés et quarante-quatre disparus.

Selon le communiqué officiel signé du ministre de l’Intérieur. du Bénin, Alassane Seïdou, le bus, en provenance de Lomé et à destination de Niamey, a heurté violemment la rambarde du pont avant de finir sa course au fond du fleuve. Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule aux environs de minuit.

Les secours mobilisés et un premier bilan alarmant

Dès l’annonce du drame, le président de la République a ordonné le déclenchement du plan ORSEC. Les forces de l’ordre, la protection civile, les sapeurs-pompiers, les équipes médicales ainsi que les autorités locales ont été mobilisés pour secourir les passagers, évacuer les blessés et rechercher les disparus.

À l’étape actuelle des opérations, neuf passagers ont été extraits vivants et conduits à l’hôpital de zone de Savè où leur état est jugé stable. Un corps sans vie a été repêché et déposé à la morgue du même hôpital, tandis que 44 passagers restent portés disparus, selon les chiffres communiqués par le ministre.

Sur les lieux du drame, Alassane Seïdou était accompagné du directeur général de la Police républicaine, du directeur général de l’Agence béninoise de protection civile, du préfet des Collines et des directeurs départementaux de la Santé et du Cadre de vie.

Appel à la prudence et message de solidarité

Le gouvernement a présenté ses condoléances à la famille du défunt et exprimé sa solidarité aux victimes et à leurs proches. « Les diligences sont en cours pour retrouver les disparus et élucider les circonstances de ce malheureux évènement », a rassuré le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

Il a par ailleurs lancé un appel pressant aux compagnies de transport nationales et internationales ainsi qu’aux conducteurs à respecter scrupuleusement le code de la route afin de réduire les risques d’accidents mortels sur les axes routiers du pays.

