Bénin: Seïdou Adambi assigne Paulin Akponna en justice pour ses propos à Parakou

L’affaire opposant les deux membres influents du Bloc Républicain connaît un nouveau rebondissement. Selon une information rapportée par Bip Radio, l’ancien ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Samou Séïdou Adambi, a officiellement porté plainte contre son successeur, Paulin Akponna. Le désormais ex-ministre, limogé la veille par décret présidentiel, est convoqué par la justice le 16 juillet 2025, dans le cadre de cette procédure. La citation directe lui a été portée par voie d’huissier ce vendredi matin.

Cette action en justice fait suite aux déclarations explosives de Paulin Akponna à Parakou, le 21 juin dernier, au cours desquelles il évoquait des détournements de dizaines de milliards de francs CFA dans son ministère. Devant un parterre de militants, Akponna avait dénoncé le siphonnage de « dizaines de milliards de francs CFA » au sein du ministère de l’Énergie, sans citer de noms, mais en faisant clairement allusion à la gestion antérieure. Bien que l’ex-ministre n’ait jamais cité explicitement de nom, ses propos laissaient peu de place au doute car Séïdou Adambi, son prédécesseur immédiat, apparaissait comme la cible directe de ses accusations.

Selon Bip Radio, dans sa plainte, Séïdou Adambi accuse Paulin Akponna d’avoir formulé des « allégations sans fondement » dans le but de porter atteinte à sa réputation. Il lui reproche de l’avoir publiquement désigné, à travers des propos indirects mais clairs, comme « un corrompu et un détourneur des fonds publics » lors de sa sortie à Parakou le 21 juin dernier. En l’absence de preuves formelles apportées par Akponna pour étayer ses allégations, Adambi entend obtenir réparation.

L’initiative intervient alors que Paulin Akponna aurait lui-même été convoqué par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, pour être entendu sur ses déclarations. Limogé de ses fonctions le 26 juin par décret présidentiel, il est désormais délié de son obligation de réserve et invité par l’exécutif à collaborer pleinement avec la justice, s’il détient des preuves des malversations qu’il a dénoncées.

Une affaire à haut risque politique

La plainte d’Adambi accentue encore la dimension politique de cette affaire, qui divise au sein même de la majorité présidentielle. Les deux hommes, tous deux membres du Bloc Républicain, incarnent deux courants rivaux dans une formation déjà fragilisée par des tensions régionales et des luttes de positionnement à l’approche des élections.

Le parti avait d’ailleurs tenté de désamorcer la crise en se désolidarisant officiellement des propos de Paulin Akponna, affirmant qu’il n’agissait pas au nom du Bloc Républicain. Mais cette action en justice relance le bras de fer, en le portant désormais sur le terrain judiciaire.

La suite dépendra donc de l’orientation que donnera la justice à ces plaintes croisées. D’un côté, Paulin Akponna devra prouver que ses accusations reposaient sur des éléments concrets, et non sur des insinuations politiques. De l’autre, Adambi espère que la justice tranchera en sa faveur, en considérant les propos tenus à Parakou comme une atteinte à son intégrité morale et politique.

Une chose est sûre, cette affaire, partie d’une simple déclaration publique, s’installe durablement au cœur de l’actualité politico-judiciaire du Bénin, avec des implications profondes pour l’image de la gouvernance, la crédibilité de la lutte contre la corruption et l’unité du camp présidentiel.