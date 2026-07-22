La CEDEAO rend hommage à Patrice Talon pour son leadership régional

Réunis lors du sommet à Freetown, les chefs d’État de la CEDEAO ont rendu hommage à l’ancien président béninois Patrice Talon. L’organisation sous-régionale a salué son engagement en faveur de l’intégration ouest-africaine, tout en félicitant son successeur, Romuald Wadagni, pour son élection à la tête du Bénin.

Les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adressé un message de reconnaissance à Patrice Talon. Dans le communiqué final de leur 69ᵉ session ordinaire, tenue le 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone, ils ont salué l’action de l’ancien chef de l’État béninois au service de l’organisation régionale.

La Conférence des chefs d’État a exprimé sa « profonde gratitude » à Patrice Talon pour « son leadership dévoué et ses contributions à l’intégration régionale de la CEDEAO ». Cet hommage intervient quelques mois après la fin de son mandat à la tête du Bénin. Durant ses 10 années au pouvoir, Patrice Talon a participé à plusieurs initiatives de la CEDEAO portant notamment sur l’intégration économique, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les questions de sécurité et de stabilité dans la sous-région.

Dans le même communiqué, les dirigeants ouest-africains ont également félicité le Bénin pour le déroulement de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Ils ont adressé leurs félicitations au président Romuald Wadagni, élu à l’issue du scrutin.

Le rôle de Patrice Talon dans les crises régionales

Patrice Talon s’est illustré à plusieurs reprises sur la scène diplomatique ouest-africaine, notamment dans la gestion de la crise nigérienne. Au lendemain du coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, l’ancien président avait été mandaté par le président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, pour mener une médiation avec les militaires putschistes , se rendant dès le 27 juillet à Niamey pour rencontrer les nouveaux dirigeants militaires.

Par la suite, les relations entre le Bénin et le Niger se sont tendues, notamment après la décision de Cotonou de fermer sa frontière avec Niamey en application des décisions de la CEDEAO. Les tensions se sont ensuite accentuées autour du pipeline Niger-Bénin. Malgré ce climat, Patrice Talon a multiplié les appels au dialogue dans le but de favoriser un rapprochement.