Bénin: rois et dignitaires du Mono-Couffo célèbrent la victoire de Romuald Wadagni

Après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 avril 2026, les rois et dignitaires traditionnels des départements du Mono et du Couffo ont organisé des célébrations pour célébrer la victoire de Romuald Wadagni.

Dans plusieurs localités de ces deux départements du Sud-Bénin, autorités coutumières et chefs traditionnels se sont rassemblés pour manifester leur satisfaction et leur soutien à l’issue du scrutin.

Au cœur des rencontres, les interventions ont souligné l’importance de cette étape politique pour la stabilité et le développement du pays.

Les rois ont salué le déroulement pacifique du processus électoral et ont appelé à l’unité nationale en vue de bâtir une cohésion durable.

Ils ont mis en avant la nécessité d’une collaboration entre les institutions républicaines et les autorités traditionnelles pour accompagner le nouveau président dans la mise en œuvre de ses engagements.

À l’occasion de ces célébrations, les dignitaires ont également formulé des vœux de prospérité pour le Bénin, insistant sur le rôle que les communautés locales sont appelées à jouer dans la dynamique de développement.