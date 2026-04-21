Image Celtiis
Image Celtiis
Bénin

Bénin: rois et dignitaires du Mono-Couffo célèbrent la victoire de Romuald Wadagni

Après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 avril 2026, les rois et dignitaires traditionnels des départements du Mono et du Couffo ont organisé des célébrations pour célébrer la victoire de Romuald Wadagni.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
0 vues
Romuald Wadagni - Candidat de la mouvance présidentielle à présidentielle d'Avril 2026 au Bénin
Romuald Wadagni - Candidat de la mouvance présidentielle à présidentielle d'Avril 2026 au Bénin
1 min de lecture
Google News Commenter
Pigier Cisco

Dans plusieurs localités de ces deux départements du Sud-Bénin, autorités coutumières et chefs traditionnels se sont rassemblés pour manifester leur satisfaction et leur soutien à l’issue du scrutin.

Au cœur des rencontres, les interventions ont souligné l’importance de cette étape politique pour la stabilité et le développement du pays.
Les rois ont salué le déroulement pacifique du processus électoral et ont appelé à l’unité nationale en vue de bâtir une cohésion durable.

Ils ont mis en avant la nécessité d’une collaboration entre les institutions républicaines et les autorités traditionnelles pour accompagner le nouveau président dans la mise en œuvre de ses engagements.

À l’occasion de ces célébrations, les dignitaires ont également formulé des vœux de prospérité pour le Bénin, insistant sur le rôle que les communautés locales sont appelées à jouer dans la dynamique de développement.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
07:21 Elections Générales 2026 au Bénin : Bénin: rois et dignitaires du Mono-Couffo célèbrent la victoire de Romuald Wadagni
07:07 Santé : Qualité de l’eau et des médicaments: un laboratoire de référence pour renforcer les contrôles au Bénin
07:21 Bénin: rois et dignitaires du Mono-Couffo célèbrent la victoire de Romuald Wadagni