Diplomatie: Romuald Wadagni en visite de travail à Addis-Abeba pour promouvoir l’industrialisation africaine
Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a effectué ce lundi 13 juillet 2026 une visite de travail à Addis-Abeba, en Éthiopie.
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Ce déplacement hautement stratégique a été marqué par des échanges de haut niveau axés sur les défis économiques du continent, l’industrialisation et le renforcement de la coopération bilatérale.
Partage d’expérience au sommet sur l’industrialisation
Accueilli à son arrivée à l’aéroport international Bole par le vice-Premier ministre éthiopien, Tiruneh Temesgen, le chef de l’État béninois a entamé son agenda par un entretien avec George Elombi, le président-directeur général d’Afreximbank. Cet échange constructif s’est tenu en prélude aux activités de la retraite stratégique de cette institution financière panafricaine majeure.
En tant qu’invité d’honneur de ce rassemblement, Romuald Wadagni a pris une part active au panel inaugural, qui portait sur une problématique cruciale pour le continent : « Pourquoi les gouvernements échouent-ils encore à s’industrialiser ? ».
Devant un parterre de décideurs, le président béninois a partagé la trajectoire et l’expérience du Bénin en matière de transformation économique. Il a notamment mis en relief les réformes engagées par son administration, les conditions indispensables pour bâtir une industrialisation durable, ainsi que les obstacles structurels auxquels les nations africaines restent confrontées.
Coopération bilatérale renforcée au Palais Menelik
Le séjour du président de la République a également été couronné par une rencontre bilatérale importante au Palais Menelik, où il a été reçu en audience par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Les deux dirigeants ont profité de ce tête-à-tête pour explorer de nouvelles perspectives de renforcement des relations diplomatiques et économiques entre le Bénin et l’Éthiopie, particulièrement dans des secteurs d’intérêt commun pour les deux pays.
Au terme de cette journée particulièrement dense, placée sous le sceau de la diplomatie économique et du partenariat panafricain, le président Romuald Wadagni a regagné la capitale économique béninoise, Cotonou.
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